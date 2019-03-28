Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final serisinde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Nilüfer Belediyespor'u ikinci maçta da 25-21, 25-17 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki serinin ikinci karşılaşmasına hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 geride girdiği ilk seti 25-21 almayı başardı.

Teknik molasına 12-8 önde girdiği ikinci seti de 25-17 alan VakıfBank, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin geri dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-12, maçı da 3-0 kazanarak, seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi. VakıfBank, Sultanlar Ligi Play-Off yarı final serisinde Türk Hava Yolları-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-NİLÜFER BLD: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Kübra 11, Cansu 1, Ebrar 13, Milena 7, Lonneke 13, Kelsey 12, Gizem (L), Tuğba 2, Buket 1, Derya 1

NİLÜFER BLD: Buse 2, Lazic 4, Özgen, Bytsenko 9, Bailey 5, Selin 4, Aylin (L), Elif 5, Seda, Aslı 2, Hande

SETLER: 25-21, 25-17, 25-12

SÜRE: 73 dakika (24', 26', 23')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kübra Akman, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson, Gizem Örge (L)

En Skorer: Lonneke Slöetjes - Ebrar Karakurt (13)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 6

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Kübra Akman (2)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 7



