VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonunda ilk kez seyircisinin önüne çıktı. Sar Siyahlılar iç sahadaki ilk maçında Sigorta Shop’u 3-0 yenerek sezona 2’de 2 ile girmiş oldu. VakıfBank’ta Paola Egonu 21 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 13, Derya Cebecioğlu 12, Zehra Güneş ise 10 sayıyla çift hanelere ulaştı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Onur Coşkun

VAKIFBANK: Cansu Özbay 2, Gabi 13, Zehra Güneş 10, Paola Egonu 21, Derya Cebecioğlu 12, Kübra Akman 3, Ayça Aykaç (L)

SİGORTA SHOP: Ilka Van der Vyver 1, Tuğçe Ceyhan 4, Hande Naz Şimşek 4, Kelsie Payne 11, Michaela Mlejnkova 8, Ceylan Arısan 6, Derya Cayirgan (L), Merve İzbilir (L), Ezgi Akyaldız 1, Pelin Eroktay 4

SETLER: 27-25, 25-21, 25-21

SET SÜRELERİ: 31’, 28’, 25’ (84 dakika)