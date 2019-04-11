VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne altın setle veda etti

Vakıfbank evinde 3-0 yenildiği İtalya’nın Novara takımını deplasmanda 3-1 yendi ve maçı altın sete taşıdı. Ancak altın sette 16-14 yenilen son iki senenin şampiyonu temsilcimiz CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde elendi.

11 Nisan 2019, Perşembe 00:07 Son Güncelleme:
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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi’ne altın setle veda etti

2019 CEV Şampiyonlar Ligi bayanlar kategorisindeki temsilcilerimizden VakıfBank, yarı final ikinci (rövanş) maçında, bugün (10 Nisan 2019, Çarşamba) deplasmanda İtalya’nın Igor Gorgonzola Novara takımına konuk oldu.

İtalya’nın Novara şehrindeki Pala Igor’da oynanan mücadeleyi 23-25, 20-25, 25-15 ve 21-25‘lik setlerle 3-1 kazanan temsilcimiz VakıfBank, karşılaşmayı altın sete taşıdı. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 16-14‘lük skorla kaybeden temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

IGOR GORGONZOLA NOVARA-VAKIFBANK: 1-3

SALON: Pala Igor

HAKEMLER: Christian Peter Wolf (İsviçre), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu, Piccinini, Chirichella, Carlini, Sansonna (L) (Camera, Nizetich, Zannoni)

VAKIFBANK: Cansu, Zhu, Rasic, Slöetjes, Robinson, Kübra, Gizem (L) (Ayça, Buket, Di Iulio, Ebrar)

SETLER: 23-25, 20-25, 25-15, 21-25 ALTIN SET: 16-14

SÜRE: 125 dakika (26′, 28′, 24′, 27′, 20′)






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