VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 9. haftasında PTT’yi ağırladı. VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadeleye güçlü bir giriş yapan ev sahibi, Aleksia Karutasu ve Chiaka Ogbogu’nun 7’şer sayı kaydettiği seti, 25-12 kazandı (1-0). İkinci sette VakıfBank’ın Breziyalı yıldızı Gabi 8 sayı kaydederken; Sarı Siyahlılar seti 25-20 aldı. Rahat oyununu son sette de sürdüren VakıfBank, seti 25-14 maçı ise 3-0 kazanmayı bildi.

VakıfBank’ta 6’sı ace olmak üzere, 20 sayı üreten Aleksia Karutasu, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sarı Siyahlılar'da Chiaka Ogbogu 14, Gabi 12 sayıyla çift hanelere ulaşırken; Derya Cebecioğlu 9, Bahar Akbay 4 sayı kaydetti.

VAKIFBANK - PTT: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 12, Bahar Akbay 4, Aleksia Karutasu 20, Derya Cebecioğlu 9, Chiaka Ogbogu 14, Ayça Aykaç (L), Buket Glübay, Kara Bajema

PTT: Büşra Güneş, Eva Pavlovic Mori 3, Bianka Busa 11, Janset Cemre Erkul 5, Sara Caric 2, Merve Tanyel 5, Sema Nur Doluca (L), Gizem Mısra Aşçı, Elif Su Yavuz 3, Derin Ezgi Taşdemir 2

SETLER: 25-20, 25-12, 25-14

SET SÜRELERİ: 19’, 24’, 21’ (64 dakika)