2021 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası finalinde İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano’yu 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirmeye çok yakın.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre VakıfBank, Imoco Volley Conegliano'da forma giyen Paola Egonu'yu ikna etti. Gelecek sezon transferin gerçekleşeceği belirtilirken, taraflar arasında yalnızca transferin resmiyete dökülmesinin kaldığı aktarıldı.

Haberde ayrıca geçen yıl Fenerbahçe 'nin de Egonu'yu transfer etmek istediği ancak başarılı voleybolcunun teklifi reddettiği aktarılanlar arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de ilgi gösteriyordu

İtalyan basınında daha önce çıkan haberlere göre Fenerbahçe'nin de Egonu'yu kadrosuna katmak istediği ve Sarı-Lacivertli ekibin başarılı voleybolcuya rekor bir teklif sunduğu iddia edilmişti.



