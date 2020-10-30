VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

30 Ekim 2020, Cuma 18:17 Son Güncelleme:
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VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'a set vermedi: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13'üncü haftasında VakıfBank, Nilüfer Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Rasic, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak,Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Gizem Örge Güner, AyşeMelis Gürkaynak, Selin Adalı)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Wilhite, Sıla Özyürek, Buse Ünal, Fulden Ural, Yasemin Yıldırım, Johnson (Buse Kayacan, Aslı Tecimer)

SETLER: 25-23, 25-19, 25-20

SÜRE: 87 dakika (27, 31, 29)  

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