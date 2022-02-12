VakıfBank - Nilüfer Belediyespor maç sonucu: 3-0

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 19. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor ile karşılaştı. Rakibini 3-0 mağlup etmeyi başaran sarı-siyahlılar tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde 7-6’dan sonra 10 sayılık bir seri yakalayan VakıfBank, 25-15’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-17 ile durumu 2-0’a getirdi. Son seti de 25-20 hanesine yazdıran VakıfBank karşılaşmayı 3-0 kazandı.

VakıfBank’ta Tuğba Şenoğlu 13 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken Zehra Güneş ve Meryem Boz ise 12’şer sayıyla çift hanelere ulaşan diğer isimler oldu. Kübra Çalışkan’ın 9, Derya Cebecioğlu’nun 7 sayı kaydettiği mücadeleyi Michelle Bartsch-Hackley 5, Cansu Özbay ise 1 sayıyla tamamladı.

Cansu Özbay: “Sakatlık dönüşleri zorludur ancak elimden geleni yapmaya çalıştım”

Sakatlığını atlatan VakıfBank’ın yıldız pasörü Cansu Özbay karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederken, “Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor ve bugün neredeyse 1 ay sonra ilk kez bir tam maç oynadım. Galibiyetle döndüğüm için çok mutluyum. Tabii ki sakatlığın ardından dönüş maçları çok kolay olmuyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım olarak da iyi bir performans gösterdik. Güzel bir galibiyet elde ettik” şeklinde konuştu.

VakıfBank, sıradaki maçında 15 Şubat Salı TSİ 17.00’de namağlup lider olduğu CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki son maçında ASPTT Mulhouse’u ağırlayacak. Sarı-siyahlılar Misli.com Sutanlar Ligi’nin 20. haftasında ise 20 Şubat Pazar 13.00’te Mert Grup Sigorta ile karşılaşacak.

VAKIFBANK – NİLÜFER BELEDİYESPOR: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Seçkin Yener, Mehmet Gül

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Tuğba Şenoğlu 13, Kübra Akman 9, Meryem Boz 12, Michelle Bartsch-Hackley 5, Derya Cebecioğlu 7, Zehra Güneş 12

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer 7, Defne Başyolcu 2, Natalia Dumcheva 3, Melis Durul 4, Fulden Ural 1, Sude Naz Uzun 2, Deniz Emrelli 4, Hilal Kocakara 3, Emily Maglio 10

SETLER: 25-15, 25-17, 25-20

SET SÜRELERİ: 71 dakika (21’, 24’, 26’)