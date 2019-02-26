VakıfBank namağlup çeyrek finalde

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son maçında Fransa temsilcisi Beziers VB'yi 25-10, 25-18 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti. Gruptan namağlup olarak çeyrek finale yükselmeyi başaran sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk setini 25-10 almayı başardı. VakıfBank, bu sette rakibine blok ve servis sayısı şansı tanımadı. İkinci sette de hücumda etkinliğini sürdüren sarı-siyahlılar, beş blok sayısıyla oynadığı seti 25-18 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de Fransız rakibine geri dönüş şansı vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-16, maçı da 3-0 kazanarak, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 28 maça çıkardı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın genç pasörü Cansu Özbay aldı. Özbay'a ödülünü VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan takdim etti. VakıfBank'ın çeyrek finaldeki rakibi ise 1 Mart Cuma günü Lüksemburg'ta düzenlenecek kura çekiminde belli olacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-BEZİERS VB: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Tudur Pop (Romanya), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

VAKIFBANK: Di Iulio 11, Melis 4, Cansu 2, Ebrar 13, Milena 10, Lonneke 11, Ayça (L), Buket 2, Tuğba 2

BEZİERS VB: Fabrino, Fidon 1, Soto 3, Terrell 9, Johnson 5, Öhman 5, Once (L), Martin 2, Lautric 1, Victoria 2, Ungerer, Edelman

SETLER: 25-10, 25-18, 25-16

SÜRE: 61 dakika (17', 23', 20')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Chiara Di Iulio, Melis Gürkaynak, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Milena Rasic, Lonneke Slöetjes, Ayça Aykaç (L)

En Skorer: Ebrar Karakurt (13)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 10

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (5)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 10