VakıfBank Midi Kızlar namağlup Türkiye şampiyonu

Normal sezonu namağlup tamamlayan VakıfBank Midi Kızlar Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda da tüm maçları kazanarak namağlup şampiyon oldu. Tüm sezonu namağlup tamamlayan ve çeyrek finalden itibaren rakiplerine sadece 2 set veren sarı-siyahlılar, İlbank ile oynağı final maçında setleri 25-18, 25-19, 17,25 ve 25-18’lik sonuçlarla alarak, kupayı müzesine götürdü.

7’de 7 ile gelen şampiyonluk

Gruplar:

VakıfBank-Doğa Gençlik: 3-0

VakıfBank-Eskişehir DSİ Bent: 3-0

VakıfBank-İlbank: 3-2

Son 16:

VakıfBank-Dokuz Eylül Voleybol: 3-0

Son 8:

VakıfBank-Denizli Büyükşehir Bld: 3-0

Yarı Final:

VakıfBank-Mersin İhtisas: 3-1

Final:

VakıfBank-İlbank: 3-1



