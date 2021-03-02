VakıfBank lider bitirdi, Beşiktaş küme düştü

İlk üç sırada yer alan VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı şampiyonun belli olacağı Play-Off 1. etabında oynamaya hak kazandı. Play-off 1. etabında yer alacak son takım ise Nilüfer'le çekişme içinde olan THY'nin, oynayacağı 2 erteleme maçı sonrası kesinleşecek. 5. 6., 7. ve 8. sıradaki ekipler ise Play-Off 2. etapta mücadele edecek. Avrupa'ya gidecek takımlar etaplar tamamlandıktan sonra oluşacak sıralamaya göre belirlenecek. Normal sezon sıralamasında son 4 takım; Çan Kalespor, İlbank, Beşiktaş ve Beylikdüzü ise küme düştü.