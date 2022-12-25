VakıfBank, Kuzeyboru deplasmanında kazandı

Misli.com Sultalar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, 12. hafta mücadelesinde Kuzeyboru’ya konuk oldu. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 yenerek ligde üst üste 6. galibiyetini aldı.
Aksaray Spor Salonu’ndaki mücadelede; Gabi’nin 8, Paola Egonu’nun 6 sayı kaydettiği ilk seti VakıfBank 25-22 aldı (0-1). İkinci seti de 25-17 hanesine yazdıran sarı-siyahlılar durumu 2-0’a getirdi. 3. set 25-20 ev sahibi ekibin olurken; VakıfBank 4. seti 25-21, maçı ise 3-1 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın en skorer ismi: Paola Egonu
VakıfBank’ta Paola Egonu 27 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 17, Zehra Güneş 9, Derya Cebecioğlu 8 sayı kaydetti.
Sarı-siyahlılar sıradaki maçında, 28 Aralık Çarşamba 13.00’te VakıfBank Spor Sarayı’nda Çukurova Belediyespor’u ağırlayacak.
KUZEYBORU - VAKIFBANK: 1-3
SALON: Aksaray Spor Salonu
HAKEMLER: İbrahim Ünal, Erkan Yıldırım
KUZEYBORU: Miroslava Paskova 3, Merve Atlıer 11, Polina Rahimova 26, Annie Mitchem 7, Sabriye Dikmen 2, Arelya Karasoy, Dilek Kınık (L), Silva A. Correa 4, Ezgi Bektaş 4, Nursevil Aydınlar
VAKIFBANK: Buket Gülübay 2, Gabi 17, Zehra Güneş 9, Paola Egonu 27, Derya Cebecioğlu 8, Kübra Akman 6, Aylin Acar (L), Cansu Özbay 1, Aleksia Karutasu, Nika Daalderop 5
SETLER: 22-25, 17-25, 25-20, 21-25
SET SÜRELERİ: 25’, 22’, 27’, 23’ (97 dakika)