Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

VakıfBank, AXA Sigorta Kupa Voley finalinde 17 Nisan Pazar günü saat 15.00’da Eczacıbaşı Dynavit- Fenerbahçe Opet karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

MICHELLE BARTSCH-HACKLEY: FİNAL MAÇINI HEYECANLA BEKLİYORUZ

Karşılaşmanın ardından konuşan VakıfBank’ın ABD’li oyuncusu Bartsch-Hackley, “Maç içinde inişlerimiz çıkışlarımız oldu ancak kazanmayı bildik. Final maçı için bir gün hazırlanma süremiz olacak. Heyecanla bekliyoruz ve kupayı kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BUKET GÜLÜBAY: 5 KUPA HEDEFİMİZİN 3'ÜNCÜSÜNE BİR ADIM DAHA YAKLAŞTIK

VakıfBank’ın pasörü Buket Gülübay ise, “Beş kupa hedefimizin üçüncüsüne bir adım daha yaklaşmış olduk. Türk Hava Yolları çok iyi servisler kullandı ve savunmada da iyi iş çıkarttılar ancak kazanmayı başardığımız için çok mutluyum. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

DHA