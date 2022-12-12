VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası için Antalya’ya gitti

4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası zaferiyle tüm dünyada bu kupayı en çok kazanan takım konumundaki VakıfBank, “Dünya Şampiyonu” unvanını korumak için turnuvanın düzenleneceği Antalya’ya gitti. Misli.com Sultalar Ligi’nde son maçında Galatasaray HDI Sigorta’yı mağlup ettikten sonra Kulüpler Dünya Şampiyonası mesaisine başlayan ekip şehirdeki ilk antrenmanını da bugün yapacak.

Neslihan Demir Güler: Antalya'ya hazır ve inançlı geldik

Kulüpler Dünya Şampiyonası ile ilgili açıklama yapan VakıfBank Genel Menajeri Neslihan Demir Güler bir kez daha dünyanın en büyüğü olduklarını kanıtlamak istediklerini söylerken, “Sezon başladığından bu yana çok yoğun bir fikstürde oynuyoruz. İnişlerimiz çıkışlarımız oluyor ancak sezonun bu döneminde bunlar yaşanabilecek şeyler. Antalya'ya hazır ve inançlı geldik. Üst üste ikinci kez dünya şampiyonu olmak en büyük hedefimiz. Antalya seyircisi ile buluşmak için de sabırsızlanıyoruz. Bu hafta sonunda ülkemize bir dünya şampiyonluğu daha armağan etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: Antalya seyircisi ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz

Türk halkını gururlandırmak ve bir kez daha dünya şampiyonu olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Cansu Özbay ise, “Çok keyif aldığımız zorlu bir turnuva için yola çıktık. Kulüpler Dünya Şampiyonası bu sene de güçlü rakiplerin olduğu zorlu bir turnuva olacak. Hedefimiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi zafere ulaşmak. Umarım seyir zevki yüksek keyifli maçlar oynarız. Antalya seyircisi ile buluşmak için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde konuştu.

12 ve 13 Aralık’ta çalışmalarını turnuvanın ev sahipliğini yapacak Antalya Spor Salonu’nda sürdürecek olan VakıfBank, ilk maçına ise 14 Aralık Çarşamba Kazakistan temsilcisi Kuanysh Club karşısında çıkacak. B Grubu’nda mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, ikinci maçında ise 15 Aralık Perşembe Brezilya ekibi Gerdaus Minas ile karşı karşıya gelecek.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler çapraz olacak eşleşecek. Yarı finaller 17 Aralık Cumartesi, 3.’lük maçı ve final müsabakası ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.