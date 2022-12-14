Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda VakıfBank, ilk maçında Kazakistan temsilcisi Kuanysh'i 3-0 etti. Sarı Siyahlılar'da, Paola Egonu ve Chiaka Ogbogu 15'er sayıyla öne çıkan isimler olurken; onlara Zehra 11, Daalderop 10, Gabi 9, Karutasu 3, Cansu 2 ve Bajema 1 sayıyla katkı sağladı.

FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası tarihinin en çok şampiyon olan ekibi VakıfBank, B Grubu ikinci maçında ise 15 Aralık Perşembe 20.00’de Brezilya ekibi Gerdau Minas ile karşılaşacak. Sarı-Siyahlılar, maçı kazanması durumunda grup lideri olarak yarı finale yükselecek. FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda yarı finaller 17 Aralık Cumartesi, 3.’lük maçı ve final müsabakası ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak.

Giovanni Guidetti: “Türk halkı VakıfBank’ı çok seviyor”

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Antalya taraftarı çok iyiydi. Türk halkı VakıfBank'ı ve oyuncularımızı çok seviyor ve bu çok güzel bir his. Bugün iyi oynamamız ve kazanmamız gereken bir maça çıktık ve bunu gerçekleştirdik. Özellikle hücumda zamanlamalar anlamında çok iyiydik ve bu da benim için çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Chiaka Ogbogu: “Önümüzdeki maçlarımıza da aynı enerji ve ruhla çıkacağız”

Chiaka Ogbogu ise “Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu tür turnuvalarda ilk maçlar çok zorlu oluyor çünkü ne bekleyeceğinizi bilemiyorsunuz ancak bugün son derece iyi oynadık. Önümüzdeki maçlarımıza da aynı enerji ve ruhla çıkacağız.” şeklinde konuştu.

SALON: Antalya

HAKEMLER: Stanislava Simic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

VAKIFBANK: Ogbogu, Cansu, Gabi, Zehra, Egonu, Daalderop, Ayça (L) (Buket, Bajema, Derya, Karutasu)

KUANYSH CLUB: Kitipova, Belchenko, Smirnova, Orle, Mikhailova, Aldoshina, Bekisheva (L) (Kolomoyets)

SETLER: 25-15, 25-15, 25-17

SÜRE: 1 saat 3 dakika (22,20,21)