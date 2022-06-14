VakıfBank, Kara Bajema’yı kadrosuna kattı

Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu VakıfBank, son olarak Polonya ekibi Developres Rzeszow forması giyen Kara Bajema ile anlaştığını açıkladı. 22 yaşındaki ABD’li oyuncu smaçör pozisyonunda görev alıyor.

Kara Bajema kimdir?

24 Mart 1998’de, ABD’nin Washington eyaletinde Bellingham şehrinde dünyaya gelen Kara Bajema, voleybolla lisede tanıştı. Profesyonel kariyerine adım atmadan önce basketbol da oynayan Bajema, voleybol kariyerine Washington Üniversitesi’nde orta oyuncu olarak başladı. Daha sonra smaçör mevkiine geçen oyuncu 2020 yılında ülkesinden ayrılarak İtalyan temsilcisi Pomì Casalmaggiore’ye transfer oldu. Bir sezon İtalya’da oynadıktan sonra ise Bajema, geçtiğimiz sezonu Polonya ekibi Developres Rzeszow’da geçirdi.

188 cm boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezon Polonya temsilci ile Polonya Süper Kupası, Polonya Kupası ve Polonya Ligi şampiyonluğu yaşarken; Polonya Kupası En Değerli Oyuncusu ödülünün de sahibi oldu.