Vestel Venus Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, geçen sezon İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci’de forma giyen İsveçli Isabelle Haak’ı transfer etti.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında pasör çaprazı Isabelle Haak kadroya katıldı.

Açıklamada, "1.94 metre boyundaki pasör çaprazı, gelecek sezon sarı-siyahlıların başarısı için mücadele edecek. Haak’a ’VakıfBank’a hoş geldin’ diyor, sporcumuza yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’mızda başarılar diliyoruz." denildi.

Kariyerindeki ilk profesyonel maçına 14 yaşında çıkan Haak, kariyerinde forma giydiği İsveç, Fransa ve İtalya liglerinde birçok bireysel ödül alandı. Ülkesinde "İsveç kraliçesi" lakabıyla tanınan 19 yaşındaki Haak, 16 yaşından beri İsveç Milli Takımı’nda oynuyor.

AA



