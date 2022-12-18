Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 2022 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası finalin adı; Vakıfbank-Imoco Conegliano oldu. 4 şampiyonlukla bu kupayı en çok kazanan takım olma unvanının sahibi Vakıfbank, 6. kez üst üste mücadele ettiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 mağlup etti.

Paolo Egonu’nun 10 sayı kaydettiği ilk seti baştan sona üstün götüren VakıfBank, 25-21 ile 1-0 öne geçti. İkinci sette de hız kesmeyen Sarı-Siyahlılar 25-19 ile durumu 2- 0’a getirdi. Son seti ise 25-23 hanesine yazdıran VakıfBank, tarihinde 6. kez FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda finale yükseldi.

Vakıfbank-Imoco Conegliano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kupanın sahibi bugün belli olacak. Vakıfbank, saat 16.00'da güçlü İtalyan ekibi Imoco'yla karşı karşıya gelecek. Mücadele TRTSporYıldız'dan naklen yayınlanacak. Diğer yarı finalde de Imoco, Brezilya ekibi Minas'ı set vermeden mağlup etti. Bu arada Eczacıbaşı da üçüncülük maçına çıkacak. Turuncu-Beyazlılar, bugün saat 13.00’te Brezilya ekibi Gerdeu Minas'la karşı karşıya gelecek.

VakıfBank, 5. altın madalyasını arayacak

VakıfBank şuana kadar Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda 5 kez final oynarken, bu maçların 4'ünde sahadan şampiyonlukla ayrıldı. Turnuvayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, 2019'un şampiyonu Imoco Volley Conegliano karşısında Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki 5. altın madalyasını arayacak. VakıfBank ile Imoco Volley Conegliano geçen sezonda finalde rakip olurken mücadeleyi temsilcimiz kazanmıştı.

Giovanni Guidetti: Takımımla gurur duyuyorum

Oyuncularının performansı ile gurur duyduğunu belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ligde rakibimizle karşılaştığımız mücadeleye göre bugün her anlamda daha güçlü bir performans gösterdik. Cansu pasör olarak harika bir iş çıkarttı ve hücumcularımız da görevlerini yerine getirdi. Takımımız harika bir odakla oynadı. Biz kayıplarımızdan dersler çıkartabildiğimiz için harika bir takımız ve takım bugün ligdeki mağlubiyetten ders çıkarttığını gösterdi. Takımımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay: Mükemmel bir takım oyunu ortaya koyduk

Takım olarak çok iyi bir performans gösterdiklerine değinen Cansu Özbay, “Çok zorlu bir maç oynadık ve mükemmel bir takım oyunu ortaya koyarak kazanmayı başardık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şimdi bu maçı unutacağız ve finale odaklanacağız” ifadelerini kullandı.

Zehra Güneş: İki Türk takımının finalde karşılaşmasını isterdik

Zehra Güneş ise karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Sahada harika bir mücadele ve takım oyunu vardı. İki Türk takımının finalde karşılaşmasını isterdik ama yarı finalde karşılaştık ve bugün de çok üst düzey bir voleybol oynandı. Bugün sahadan mutlu ayrılıyoruz ancak bu dakikadan itibaren finale odaklanacağız” dedi.