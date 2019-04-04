VakıfBank - Igor Gorgonzola maç sonucu: 0-3

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele eden Vakıfbank, eşleşmenin ilk maçında konuğu Igor Gorgonzola'ya 3-0 mağlup oldu. Rövanş maçı 10 Nisan'da Novara'da oynanacak.

04 Nisan 2019, Perşembe 22:44
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VakıfBank - Igor Gorgonzola maç sonucu: 0-3

 VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği İtalyan temsilcisi Igor Gorgonzola’ya 3-0 mağlup oldu.

Birinci set dengeli başladı. Zhu Ting ile etkili olan VakıfBank’a Egonu ile karşılık veren Igor Gorgonzola, basit hatalar yapan ev sahibi takım karşısında ilk seti 25-17 önde tamamladı.

İkinci set karşılıklı ataklarla 8. sayıya kadar sürdü. VakıfBank, Zhu Ting’in smaçlarıyla skoru 12-8’e getirdi. VakıfBank, servis atışlarında hatalar yapınca Igor Gorgonzola, skoru 23-23’te eşitledi ve seti de 27-25 alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti rotasyon yaparak başladı. Altıncı sayıya kadar önde götürdüğü sette defans hataları yapan ve bloklarda yetersiz kalan VakıfBank karşısında seti 25-15 önde tamamlayan Igor Gorgonzola, karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantaj elde etti.

Yarı final rövanş karşılaşması 10 Nisan Çarşamba günü İtalya’nın Novara kentinde oynanacak.

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Michail Themelis (Yunanistan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Rasic, Slöetjes, Robinson, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Di Iulio, Ebrar Karakurt, Kübra Çalışkan, Ayça Aykaç, Buke Gülübay)

Igor Gorgonzola: Piccinini, Chirichella, Carlini, Bartsch-Hackley, Veljkovic, Egonu (Sansonna, Nizetich, Plak, Zannoni)

Setler: 17-25, 25-27, 15-25

Süre: 76 dakika (23, 30, 23)

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