Vakıfbank gururla sunar

2018 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası’nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube’ü 25-23, 25-21 ve 25- 19’luk setlerle 3-0 yenerek 3. kez dünyanın en büyük kupasını müzesine taşıyan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Spor Sarayı’nda düzenlenen toplantıda basının karşısına çıktı. Şampiyon olan takıma ‘Vakıf altını’ hediye eden VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan şunları söyledi: “Kızlarımız, bize bu mutluluğu yaşattıkları için tüm büyük VakıfBank ailesi adına teşekkür ediyorum. Voleybol ile tanıştırdığımız binlerce kız çocuğu ve Türk sporuna yetiştirdiğimiz çok sayıda değerli oyuncu ile voleybolun yanındaki güç olmaktan gurur duyuyoruz”.

‘Türk kadınına armağan olsun’

Kupayı, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan eden VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, “Kazandığımız üç dünya şampiyonluğunu da namağlup olarak kazanmak bizleri ayrıca gururlandırdı. Ama en güzeli de bu başarıları genç kızlarımızla yakalamış olmamızdır” ifadelerini kullandı. Başantrenör Giovanni Guidetti ise, “Oyuncularım VakıfBank gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın bilinciyle mücadele etti. VakıfBank Spor Kulübü olarak geldiğimiz nokta ortada. Bu seviyeyi devam ettirmek istiyoruz. Artık başarısız olma gibi bir lüksümüz yok. Tüm kupaları kazanmak için mücadele etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.