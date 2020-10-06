Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen dördüncü hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-16, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, dörtte dört yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbiye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 almayı başardı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği bu seti de 25-21 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin sekizinci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la deplasmanda karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Ebru Kaya, Esat Danzili

VAKIFBANK: Gabi 8, Zehra 6, Gözde 7, Meliha 6, Milena 19, Maja 2, Ayça (L), Haak 3, Cansu

GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, İlkin 4, Ergül 7, Ryhkliuk 25, Sude, Selin 3, Gizem (L), Derya (L), Elifsu, Sezen, Nilay 2, Güldeniz 7

SETLER: 25-16, 25-21, 25-22

SÜRE: 82 dakika (22', 30', 30')



