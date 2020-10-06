Vakıfbank, Galatasaray'a set vermedi, dörtte dört yaptı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen dördüncü hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-16, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, dörtte dört yaptı. Sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin sekizinci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la deplasmanda karşılaşacak.
Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen dördüncü hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 25-16, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, dörtte dört yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbiye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 almayı başardı.
İlk sette olduğu gibi ikinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği bu seti de 25-21 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı. VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin sekizinci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü Beylikdüzü Voleybol İhtisas'la deplasmanda karşılaşacak.
MAÇIN İSTATİSTİĞİ
VAKIFBANK-GALATASARAY HDI SİGORTA: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Ebru Kaya, Esat Danzili
VAKIFBANK: Gabi 8, Zehra 6, Gözde 7, Meliha 6, Milena 19, Maja 2, Ayça (L), Haak 3, Cansu
GALATASARAY HDI SİGORTA: Çağla, İlkin 4, Ergül 7, Ryhkliuk 25, Sude, Selin 3, Gizem (L), Derya (L), Elifsu, Sezen, Nilay 2, Güldeniz 7
SETLER: 25-16, 25-21, 25-22
SÜRE: 82 dakika (22', 30', 30')