Misli.com Sultanlar Ligi'nde şampiyonluk heyecanı son maça taşındı ve bugün kazan takım kupayı müzesine taşıyacak. Pazartesi günü oynanan finalin 4. maçında Fenerbahçe Opet, tarihindeki 6. şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkarken, 2-0 da öne geçmişti. Ancak final serisi boyunca en iyi oyununu ortaya koyan Vakıfbank müthiş bir geri dönüş yaparak hem maçı 3-2 kazandı hem de şampiyonluk yarışını son maça taşıyarak bu yoldaki şansını sürdürdü. İki takım da bugün lig kupası için sahaya çıkacak.

VakıfBank - Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonun belirleneceği VakıfBank - Fenerbahçe Opet serisinin son maçı VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde olacak.

5 maç üzerinden oynanan ve 3 maç kazanan takımın şampiyonluğunu ilan edeceği seride 2-2’lik eşitlik bulunuyor.

İzlenme rekoru kırıldı

Avrupa ve dünyanın en iyi ligi olarak kabul edilen Misli.com Sultanlar Ligi’nde 9 Mayıs pazartesi akşamı Fenerbahçe Opet ile VakıfBank takımları arasında TVF Burhan Felek'te oynanan final serisinin 4. maçında reyting rekoru kırıldı. Karşılaşmayı yayınlayan TRT Spor canlı yayın rekoru kırarak ekranın zirvesine adını yazdırdı. Karşılaşma boyunca YouTube Türkiye’deki canlı yayınlarda ilk sırada yer alan dev müsabaka, trend videolar listesinde 3. sırada yer aldı.

Her kulvarda kapıştılar

Fenerbahçe ve VakıfBank bu sezon, Kupa Voley finali, Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finali, Şampiyonlar Ligi yarı finali, lig etabı olmak üzere her kulvarda karşı karşıya geldi. Sarı-Siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sadece ligde ilk yarı maçını kaybetmişti. Fenerbahçe, kritik karşılaşmayı kazanması durumunda 5 yıl sonra ligde 6. şampiyonluğunu ilan edecek. Kanarya en son 2017'de şampiyon olmuştu. Son şampiyon VakıfBank zafere ulaşması halinde 13. kez lig kupasını müzesine taşıyacak.

5 bin seyircinin izlediği finalin 4. maçında, Fenerbahçe 2-0 öne geçmiş ancak geriden gelen Vakıfbank sahadan 3-2 galip ayrılarak rakibinin şampiyonluğuna engel olmuştu.

Seride durum kaç kaç? Misli.com Sultanlar Ligi final serisi:

Fenerbahçe-VakıfBank: 3-1 (1-0)

VakıfBank-Fenerbahçe: 3-1 (1-1)

VakıfBank-Fenerbahçe: 1-3 (1-2)

Fenerbahçe-VakıfBank: 2-3 (2-2)

Bu sezonki maçları:

Misli.com Sultanlar Ligi etabı:

VakıfBank-Fenerbahçe: 1-3

Fenerbahçe-VakıfBank: 1-3

Dünya Kulüpler Şampiyonası (Yarı Final)

VakıfBank-Fenerbahçe: 3-0

Şampiyonlar Ligi Yarı Final serisi:

VakıfBank-Fenerbahçe: 3-1

Fenerbahçe-VakıfBank: 3-0

*Fenerbahçe-VakıfBank: 11-15

(*) Altın seti kazanan Vakıfbank finale çıktı.

Kupa Voley finali:

VakıfBank-Fenerbahçe: 3-2