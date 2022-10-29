Geçen sezonun lig şampiyonu VakıfBank ile Kupa Voley ikincisi Fenerbahçe Opet, 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası için kozlarını paylaşacak. Geride bıraktığımız sezonda katıldığı tüm turnuvalarda zafere ulaşan Giovanni Guidetti yönetimindeki VakıfBank, kupayı 5. kez müzesine götürmek istiyor. Kupanın son sahibi olan Sarı Siyahlılar, üst üste 2. zaferini de hedefliyor. VakıfBank, 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’na Eczacıbaşı Dynavit’i 3-0 yenerek uzanmıştı.

Sultanlar Ligi ve Kupa Voley finalinde güçlü rakibine 3-2 mağlup olarak turnuvayı 2. sırada tamamlayan Zoran Terzic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, Şampiyonlar Kupası'nda zaferden başka bir şey düşünmüyor. 2009, 2010, 2015 yıllarında bu kupayı 3 kez kazanan Sarı Lacivertliler, 4. kez bu zaferi yaşamak ve 7 yıllık hasrete son vermek için parkeye çıkacak.

VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak VakıfBank-Fenerbahçe Opet maçı saat 15.00’te başlayacak. TRT Spor Yıldız’dan naklen yayınlanacak dev finalin canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

İlk kez sahneye çıkıyorlar

VakıfBank'ın yeni transferleri Paola Egonu, Kara Bajema, Nika Daalderop ve Bahar Akbay ilk kez Sarı Siyahlı formayı giyecek. Sarı Lacivertli ekipte ise Macris Carneiro, Meryem Boz, Aslı Kalaç ve Ergül Avcı ilk resmi maçına çıkacak.

VakıfBank’ın flaş transferi: Paola Egonu

2021- 2022 sezonunda mücadele ettiği tüm kupaları kazanan; Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak kusursuz bir sezon geçiren VakıfBank, kadın voleybolunun en büyük yıldızlarından biri olan Paola Egonu'yu kadrosuna kattı. Birçok turnuvadan sayısız ödül kazanan 23 yaşındaki İtalyan oyuncu, pasör çaprazı pozisyonunda görev yapıyor.

Paola Egonu kimdir?

İtalyan oyuncu Paola Egonu, 18 Aralık 1998’de Cittadella şehrinde doğru. 2013 – 2017 arasında Club Italia formasını terlettikten sonra Igor Novara’ya transfer olan Egonu burada; 1 İtalya Süper Kupası şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası şampiyonluğu ve 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadıktan sonra Imoco Conegliano’nun yolunu tuttu. Imoco ile de kupalarla dolu bir kariyer yaşayan Egonu; 3 İtalya Süper Kupası, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Ligi, 1 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 1 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

İtalya A Kadın Milli Takımı formasını da giyen yıldız oyuncu milli formayla, 2017 FIVB Dünya Grand Prix’si ve 2018 Dünya Şampiyonası’nda gümüş, ülkemizde düzenlenen 2019 Avrupa Şampiyonası’nda bronz, 2021 Avrupa Şampiyonası’nda ise altın madalya kazanan takımların en önemli isimlerindendi. Egonu ayrıca, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda İtalyan Olimpiyat Takımı’nın bayrağını taşıyan sporculardan da biriydi.

Kariyerinde birçok bireysel ödülü de bulunan Egonu, 2015’te 18 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nda en değerli oyuncu ve en iyi pasör çaprazı seçildi. 2018’de Montrö Volley Masters’ta ve İtalya Kupası’nda MVP ödülünün sahibi olan yıldız oyuncu, Dünya Şampiyonası’nın da en iyi pasör çaprazı seçildi. 2019’u İtalya Süper Kupası ve CEV Şampiyonlar Ligi en değerli oyuncusu olarak kapatan Egonu; 2021’de İtalya Kupası, İtalya Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası’nda yine aynı ödülün sahibi oldu. 2021’deki bu performansı yıldız pasör çaprazına CEV’den “Yılın Oyuncusu” ödülünü de getirdi. 23 yaşındaki oyuncu geride bıraktığımız sezon ise İtalya Kupası’nda ve İtalya Ligi’nde en değerli oyuncu seçildi.