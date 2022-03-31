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VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1

2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde; iki Türk temsilcisi kozlarını paylaştı. VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe Opet’i sahasında 3-1 mağlup ederek, rövanş öncesinde avantajı kaptı.

31 Mart 2022, Perşembe 22:06 Son Güncelleme:
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VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-1

İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2022 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmesinde; VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe Opet’i sahasında 3-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirdi.

Bu eşleşmede rövanş karşılaşması, 6 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanacak. Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.

SALON: VakıfBank

HAKEMLER: Igor Porvaznik (Slovakya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)

VAKIFBANK: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Ogbogu, Ayça (L) (Meryem, Buket, Tuğba)

FENERBAHÇE OPET: Meliha, Eda, Naz, Fedorovtseva, Popovic, Vargas, Gizem (L) (Cansu, Ana Cristina)

SETLER: 25-21, 25-20, 22-25, 25-18

SÜRE: 108 dakika (26′,26′,29’,27’)

İSTANBUL, (DHA)

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