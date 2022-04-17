AXA Sigorta Kadınlar KupaVoley'de final heyecanı yaşanacak. Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet, Dünya Kulüpler Kupası yarı finali, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final serisi, normal sezon müsabakalarının ardından bu kez de KupaVoley finalinde kozlarını paylaşacak.

Vakıfbank - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankara'daki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Mücadele TRTSPOR YILDIZ kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

KupaVoley'i geçen sene müzesine taşıyan Vakıfbank 8. kez aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak. En son 2017'de mutlu sona ulaşan Sarı-Lacivertliler ise 4. kupası için sahaya çıkacak. Vakıfbank yarı finalde THY geçmiş, Fenerbahçe ise Eczacıbaşı engelini aşmıştı.