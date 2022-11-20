VakıfBank evinde set vermedi

2018’den bu yana Misli.com Sultanlar Ligi’nde tek şampiyon konumundaki VakıfBank, 2022-2023 sezonu 6. haftasının kapanış mücadelesinde Nilüfer Belediyespor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini set vermeden mağlup ederek bu sezonki galibiyet sayısını 5’e çıkarttı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin ilk setinde 23-16 geri düşen VakıfBank, yakaladığı 10’a 1’lik seriyle, seti 26-24 hanesine yazdırmayı başardı (1-0). Çekişmeli geçen 2. setin de son bölümünü etkili oynayan sarı-siyahlılar 25-21 ile durumu 2-0’a getirdi. Son sette ise rahat bir oyun ortaya koyan VakıfBank, seti 25-13 maçı ise 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Kara Bajema 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Aleksia Karutasu ise 13 sayı kaydetti. Bahar Akbay ve Chiaka Ogbonu’nun 8’er sayı ürettiği mücadeleyi Gabi 7, Derya Cebecioğlu ise 5 sayı ile tamamladı.

Aleksia Karutasu: “Oyun içinde giderek yükseldik ve 3-0 kazanmayı başardık”

VakıfBank’ın 19 yaşındaki pasör çaprazı Aleksia Karutasu karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Çok iyi başlamadığımız bir mücadeleydi ancak oyun içinde giderek yükseldik ve 3-0 kazanmayı başardık. Daha sezonun başlarındayız. Dünya Kulüpler Şampiyonası’na kadar çok iyi hazırlanmaya devam ederek; oyunumuzu en üst seviyeye adım adım taşıyacağız. Bireysel olarak benim de geliştirmem gereken yanlarım var. Takım olarak her geçen gün daha iyiye gideceğiz” şeklinde konuştu.

VakıfBank sıradaki maçında, 24 Kasım Perşembe 17.00’de, Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.

VAKIFBANK – NİLÜFER BELEDİYESPOR: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Mehmet Topal

VAKIFBANK: Buket Gülübay 1, Kara Bajema 15, Bahar Akbay 8, Aleksia Karutasu 13, Derya Cebecioğlu 5, Chiaka Ogbogu 8, Aylin Acar (L), Cansu Özbay 1, Paola Egonu 2, Gabi 7, Zehra Güneş 1

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Arzum Tezcan, Nikola Radovosa 9, Ecenur Aksoy 6, Aybüke Güldenoğlu 4, Humay Fırıncıoğlu 10, Cansu Bir (L), Sherridan Atkinson 4, Sıla Çalışkan, Aleksandr Milanova 5, Deniz Uyanık 3

SETLER: 26-24, 25-21, 25-13

SET SÜRELERİ: 28’, 26’, 22’ (76 dakika)



