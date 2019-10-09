Vakıfbank - Eczacıbaşı VitrA (canlı izle)
Kadınlar voleybolda 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nda geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde zafere ulaşan Vakıfbank ile Kupa Voley’in son şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, bu karşı karşıya geliyor. Dünya voleybolunun iki dev ekibi, bir kez daha birbirine üstünlük kurmak için kapışıyor. Vakıfbank - Eczacıbaşı VitrA maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Voleybolda, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank ile 2018-19'un Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı'nın kozlarını paylaşacağı dev randevu saat 20.00'de başladı. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Vakıfbank - Eczacıbaşı VitrA (CANLI İZLE)
İki takım da 3 kez kazandı
Tarihinde 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan VakıfBank, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı da daha önce 2013, 2014 ve 2017 yıllarında 3 kez müzesine götürdü. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez şampiyon olan Eczacıbaşı da Şampiyonlar Kupası'nda 2011, 2012 ve 2018'de 3 kez birincilik kürsüsüne çıktı.
Mücadele sonunda zafere ulaşacak ekip Şampiyonlar Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım unvanını elde edecek. Geçen sene Eczacıbaşı, aynı finalde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etmişti.