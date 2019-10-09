Vakıfbank - Eczacıbaşı VitrA (canlı izle)

Voleybolda, kadınlarda dünya devi olan Türk takımları VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA, İzmir'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanmak için karşı karşıya geliyor. Geçen sezon Vestel Venus Sultanlar Ligi'ni şampiyonlukla tamamlayan VakıfBank ile 2018-19'un Kupa Voley şampiyonu Eczacıbaşı'nın kozlarını paylaşacağı dev randevu saat 20.00'de başladı. Mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İki takım da 3 kez kazandı

Tarihinde 3 kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu, 4 kez CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu kazanan VakıfBank, Türkiye Şampiyonlar Kupası'nı da daha önce 2013, 2014 ve 2017 yıllarında 3 kez müzesine götürdü. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez şampiyon olan Eczacıbaşı da Şampiyonlar Kupası'nda 2011, 2012 ve 2018'de 3 kez birincilik kürsüsüne çıktı.

Mücadele sonunda zafere ulaşacak ekip Şampiyonlar Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım unvanını elde edecek. Geçen sene Eczacıbaşı, aynı finalde Vakıfbank'ı 3-1 mağlup etmişti.