Son dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. A Grubu'nda 2'de 2 yapan sarı-siyahlılar, altı puanla yarı finali garantiledi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan sarı-siyahlılar, ikinci seti de 25-15 alarak, 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de rakibinin oyuna girmesine izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, yarı finali yükselmeyi başardı. Sarı-siyahlılar'ın liberosu Gizem Örge, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. VakıfBank, gruptaki son maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le 7 Aralık Cuma günü TSİ 12:00'de karşılaşacak.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-VOLERO LE CANNET: 3-0

SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)

VAKIFBANK: Cansu 1, Zhu 23, Kelsey 12, Ebrar 16, Milena 4, Zehra 9, Gizem (L)

VOLERO LE CANNET: Lazarenko 4, Dimitrova 4, Hasanova 6, Bjelica 15, Mori 3, Unternahrer 8, Giardino (L), Todorova 1, Kornienko, Ortschitt

SETLER: 25-21, 25-15, 25-17

SÜRE: 74 dakika (26', 25', 23')