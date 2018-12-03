Son dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor. Son dünya ve Avrupa şampiyonu apoletleriyle FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olan sarı-siyahlılar, A Grubu'nda Zhejiang (Çin), Volero Le Cannet (Fransa) ve Minas Tenis Clube'le (Brezilya) mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında Zhejiang'la yarın TSİ 15:00'te karşılaşacak.

En iyi oyunumuzu oynayacağız

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Uzun bir yolculuğun ardından buradaki çalışmalarımızı yaptık. Altı gün içinde üç maç oynayarak, buraya geldik. Çok yoğun bir tempoda mücadele ediyoruz ama VakıfBank olarak biz buna alışığız. Bunun bilinciyle çalışıyoruz. Takım olarak Dünya Şampiyonası'na hazırız. Burada en iyi turnuvalarımızdan birini geçireceğimize eminim. Turnuvada güçlü takımlar var, burada kolay maçlar oynamayacağız. Ama biz VakıfBank'ız ve gücümüzün farkındayız. Fiziksel ve mental olarak şampiyonaya hazır durumdayız'' dedi.

Üçüncü kez en büyük olmak istiyoruz

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, ''Çok yoğun bir maç programının ardından buraya geldik. Üst üste maçlar oynadık ve bu maçları kayıpsız geçtik. Takım olarak sezona çok iyi başladık. Ligde ve Avrupa'da kazandığımız maçların ardından şimdi de Dünya Şampiyonası için Çin'deyiz. VakıfBank olarak üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak istiyoruz. Takım olarak tamamen buna konsantre olduk. Çin halkı voleybolu çok seviyor. Burada büyük bir taraftar kitlemiz var ve bize gösterilen ilgi nedeniyle çok mutluyuz. Taraftarlarımızı oynayacağımız maçlara bekliyoruz'' dedi.

Final 9 Aralık Pazar günü oynanacak

Sekiz takımın yer alacağı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında dörder ekip mücadele edecek. Gruplarda oynanacak üç maçın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. 8 Aralık Cumartesi günü oynanacak yarı finallerin ardından 9 Aralık Pazar günkü final maçıyla dünyanın en büyüğü belli olacak.

VAKIFBANK'IN MAÇ PROGRAMI

TARİH MAÇ SAAT (TSİ)

Yarın Zhejiang-VakıfBank 15:00

5 Aralık Çarşamba VakıfBank-Volero Le Cannet 09:00

7 Aralık Cuma VakıfBank-Minas Tenis Clube 12:00

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ KADROSU

NO OYUNCU POZİSYON

1 Gizem Örge Libero

3 Cansu Özbay Pasör

5 Zhu Ting Smaçör

6 Kübra Akman Orta Oyuncu

7 Kelsey Robinson Smaçör

8 Melis Gürkaynak Orta Oyuncu

9 Ayça Aykaç Libero

10 Lonneke Slöetjes Pasör Çaprazı

11 Buket Gülübay Pasör

12 Derya Cebecioğlu Smaçör

15 Ebrar Karakurt Pasör Çaprazı

16 Milena Rasic Orta Oyuncu

17 Tuğba Şenoğlu Smaçör

18 Zehra Güneş Orta Oyuncu