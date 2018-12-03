VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkıyor

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak için sahne alıyor. A Grubu'nda Zhejiang (Çin), Volero Le Cannet (Fransa) ve Minas Tenis Clube'le (Brezilya) mücadele edecek olan sarı-siyahlılar, ilk maçında Zhejiang'la yarın TSİ 15:00'te karşılaşacak.

03 Aralık 2018, Pazartesi 10:58
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VakıfBank, Dünya Şampiyonası'nda sahneye çıkıyor

Son dünya şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda sahne alıyor. Son dünya ve Avrupa şampiyonu apoletleriyle FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda yer alacak olan sarı-siyahlılar, A Grubu'nda Zhejiang (Çin), Volero Le Cannet (Fransa) ve Minas Tenis Clube'le (Brezilya) mücadele edecek. VakıfBank, gruptaki ilk maçında Zhejiang'la yarın TSİ 15:00'te karşılaşacak.

En iyi oyunumuzu oynayacağız

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, ''Uzun bir yolculuğun ardından buradaki çalışmalarımızı yaptık. Altı gün içinde üç maç oynayarak, buraya geldik. Çok yoğun bir tempoda mücadele ediyoruz ama VakıfBank olarak biz buna alışığız. Bunun bilinciyle çalışıyoruz. Takım olarak Dünya Şampiyonası'na hazırız. Burada en iyi turnuvalarımızdan birini geçireceğimize eminim. Turnuvada güçlü takımlar var, burada kolay maçlar oynamayacağız. Ama biz VakıfBank'ız ve gücümüzün farkındayız. Fiziksel ve mental olarak şampiyonaya hazır durumdayız'' dedi.

Üçüncü kez en büyük olmak istiyoruz

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, ''Çok yoğun bir maç programının ardından buraya geldik. Üst üste maçlar oynadık ve bu maçları kayıpsız geçtik. Takım olarak sezona çok iyi başladık. Ligde ve Avrupa'da kazandığımız maçların ardından şimdi de Dünya Şampiyonası için Çin'deyiz. VakıfBank olarak üçüncü kez dünyanın en büyüğü olmak istiyoruz. Takım olarak tamamen buna konsantre olduk. Çin halkı voleybolu çok seviyor. Burada büyük bir taraftar kitlemiz var ve bize gösterilen ilgi nedeniyle çok mutluyuz. Taraftarlarımızı oynayacağımız maçlara bekliyoruz'' dedi.

Final 9 Aralık Pazar günü oynanacak

Sekiz takımın yer alacağı FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda A ve B gruplarında dörder ekip mücadele edecek. Gruplarda oynanacak üç maçın ardından ilk iki sırayı alan takımlar, adını yarı finale yazdıracak. 8 Aralık Cumartesi günü oynanacak yarı finallerin ardından 9 Aralık Pazar günkü final maçıyla dünyanın en büyüğü belli olacak.

VAKIFBANK'IN MAÇ PROGRAMI

TARİH                       MAÇ                                      SAAT (TSİ)

Yarın                           Zhejiang-VakıfBank                  15:00

5 Aralık Çarşamba    VakıfBank-Volero Le Cannet    09:00

7 Aralık Cuma            VakıfBank-Minas Tenis Clube   12:00

VAKIFBANK SPOR KULÜBÜ KADROSU

NO                 OYUNCU                   POZİSYON

1                     Gizem Örge                Libero

3                     Cansu Özbay              Pasör

5                     Zhu Ting                     Smaçör

6                     Kübra Akman             Orta Oyuncu

7                     Kelsey Robinson        Smaçör

8                     Melis Gürkaynak       Orta Oyuncu

9                     Ayça Aykaç                Libero

10                  Lonneke Slöetjes       Pasör Çaprazı

11                   Buket Gülübay           Pasör

12                  Derya Cebecioğlu      Smaçör

15                   Ebrar Karakurt           Pasör Çaprazı

16                   Milena Rasic              Orta Oyuncu

17                   Tuğba Şenoğlu           Smaçör

18                   Zehra Güneş              Orta Oyuncu

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