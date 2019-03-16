VakıfBank, çeyrek final serisinde öne geçti

Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 18-25, 20-25 ve 24-26'lık setlerle 3-0 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti. TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-18 almayı başardı.

Hücumdaki etkinliği ikinci sette de sürdüren VakıfBank, seti 25-20 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Rakibine üçüncü sette geri dönüş imkanı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 24-26, maçı da 3-0 kazanarak, çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, 28 Mart Perşembe günü VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak serinin ikinci maçını da kazanırsa yarı finale yükselecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

NİLÜFER BLD-VAKIFBANK: 0-3

SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

NİLÜFER BLD: Aslı, Selin 5, Buse 4, Bailey 13, Hande 6, Bytsenko 11, Aylin (L), Elif 7, Seda 2, Özgen 2

VAKIFBANK: Kübra 12, Cansu, Zhu 10, Zehra 4, Lonneke 8, Kelsey 7, Gizem (L), Rasic 4, Ebrar 12, Buket 1, Ayça

SETLER: 18-25, 20-25, 24-26

SÜRE: 82 dakika (23', 28', 31')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kübra Akman, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson, Gizem Örge (L)

En Skorer: Ebrar Karakurt, Kübra Akman (12)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 10

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Kübra Akman (5)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 5



