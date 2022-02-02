VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde Monza deplasmanında

Son Dünya, Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde beşinci karşılaşmasına çıkacak. B Grubu’nda mücadele eden sarı-siyahlılar yarın İtalyan ekip Vero Volley Monza’ya konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.00’de başlayacak.

Giovanni Guidetti: “Biz bahaneler bulan bir ekip değiliz”

Karşılaşma ile ilgili konuşan VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, “Gruptaki en büyük rakibimizle karşılaşıyoruz. Birçok sebepten dolayı şu anda çok zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak biz bahaneler bulan bir ekip değiliz. Mücadele etmeye hazırız. Harika bir takıma karşı liderlik maçına çıkacağız. Rakibimizin oyunun her alanında çok güçlü bir ekip olduğunu bilerek çok sıkı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Michelle Bartsch-Hackley: “Zorlu dönemde iyi iş çıkartıyoruz”

VakıfBank’ın Birleşik Amerikalı yıldızı Michelle Bartsch-Hackley de karşılaşmanın zorluğuna değinirken, “Harika bir takıma karşı oynayacağız. En iyi performansımızda olmalıyız. Şu anda sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz ancak birbirimize yardımcı olarak iyi iş çıkartıyoruz. İtalya’da da güzel bir maç bizi bekliyor” dedi.

CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan VakıfBank, Vero Volley Monza’ya karşı gruptaki ilk mücadelesinde rakibini 3-1’lik skorla devirmeyi başarmıştı. Sarı-siyahlılar bu maçı da kazanması halinde B Grubu’nda liderliği garantileyecek.