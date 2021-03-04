VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde finalde!

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi’nde VakıfBank, çeyrek final rövanş maçında Polonya’nın Grupa Azoty Chemik ekibini konuk etti.

VakıfBank, çekişmeli geçen ilk sette Haak’ın sayılarıyla etkili oldu. Son bölümlerde oyunu kontrol altına alan sarı-siyahlılar, 25-21 galip gelerek 1-0 öne geçti.

Etkili hücum performansıyla rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, ikinci seti 25-13 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

İki set aldıktan sonra tur atlamayı garantileyen VakıfBank, üçüncü sette de rahat bir oyun sergiledi. Bu seti de 25-13’lük skorla hanesine yazdıran sarı-siyahlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Deplasmandaki ilk maçı da 3-0 kazanan VakıfBank, adını yarı finale yazdırdı.

Turnuvada üst üste 9. kez yarı finale kalan VakıfBank’ın rakibi, Eczacıbaşı VitrA ile İtalya ekibi Unet e-work Busto Arsizio arasındaki eşleşmede tur atlayan taraf olacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Vladimir Oleynik (Rusya)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç, Gizem Örge, Gözde Yılmaz, Kübra Akman, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak)

Grupa Azoty Chemik: Kowalewska, Strantzali, Kakolewska, Brakocevic Canzian, Grajber, Baijens (Maj-Erwardt, Zurawska, Baldyga, Lukasik, Medrzyk, Kubacka)

Setler: 25-21, 25-13, 25-13

Süre: 71 dakika (26, 23, 22)