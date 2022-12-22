VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde ikinci maçını da kazandı. C Grubu’nda mücadele eden Sarı Siyahlılar deplasmanda Almanya temsilcisi Potsdam’ı 3-1 mağlup etti. Aleksia Karutasu ve Chiaka Ogbogu’nun 6’şar sayı kaydettiği mücadelenin ilk setinde VakıfBank, 25-23’lük skorla 1-0 öne geçti. İkinci set tam 68 sayıya sahne oldu. Nika Daalderop’un 8, Zehra Güneş’in 5 sayı kaydettiği seti VakıfBank 35-33 kazandı (2-0). Üçüncü seti 25-20 alan ev sahibi ekip durumu 2-1’e getirdi. Son seti ise 25-21 hanesine yazdıran Sarı Siyahlılar karşılaşmayı 3-1 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta 22 sayı kaydeden Aleksia Karutasu karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Nika Daalderop’un 20 sayıyla oynadığı mücadelede; Zehra Güneş ve Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu ise 11 sayıyla çift hanelere ulaştı.

POTSDAM – VAKIFBANK: 1-3

HAKEMLER: Christophe LeCourt, Maria de las Olas Rodriguez Machin

POTSDAM: Hester Jasper 9, Maja Savic 13, Anett Nemeth 14, Fleur Savelkoer 17, Anastasia Cakulaev 8, Sarah van Aalen 3, Aleksandra Jegdic (L), Rica Maase 1

VAKIFBANK: Cansu Özbay 3, Nika Daalderop 20, Zehra Güneş 13, Aleksia Karutasu 22, Kara Bajema 13, Chiaka Ogbogu 11, Aylin Acar (L), Gabi, Paola Egonu 2, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay 4

SETLER: 23-25, 33-35, 25-20, 21-25



