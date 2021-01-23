Vakıfbank - Beşiktaş maç sonucu: 3-0

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25'inci haftasında Beşiktaş'ı 25-16, 25-14 ve 25-12'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, ligdeki liderliğini sürdürdü. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk seti karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-9 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini artıran VakıfBank, Beşiktaş karşısında ilk seti 25-16 almayı başardı.

Hücumdaki etkili performansına ikinci sette de devam eden sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-5 önde girdiği bu seti 25-14 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de Beşiktaş'ın dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-12, karşılaşmayı da 3-0 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını 24'e çıkardı. Sultanlar Ligi'nde liderliği sürdüren sarı-siyahlılar, ligin 27'inci haftasında 8 Şubat Pazartesi günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-BEŞİKTAŞ: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Recep Karakoç, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Cansu, Meliha 5, Zehra 6, Haak 12, Michelle 8, Kübra 2, Gizem (L), Gabi 4, Gözde 5, Maja 1, Melis 6, Tuğba 6

BEŞİKTAŞ: Rida 8, Bengisu 5, Seray 8, Derin 8, Sude 1, Ezgi 2, Adlin (L)

SETLER: 25-16, 25-14, 25-12

SÜRE: 65 dakika (22', 23', 20')