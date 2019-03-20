Son iki senenin Dünya ve Avrupa Şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'yı 25-19, 25-16 ve 25-8'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste yedinci kez yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 195. maçına çıkan sarı-siyahlılar, toplamda 11. kez yarı final oynama hakkı kazandı. Rusya'daki ilk maçı 3-2 kaybeden sarı-siyahlılar, VakıfBank Spor Sarayı'ndaki rövanşa hücumda ve savunmada etkili başladı ve dört blok sayısıyla oynadığı ilk seti 25-19 almayı başardı.

İkinci sette de oyun üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlılar, seti 25-16 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. Rakibinin üçüncü sette geri dönüşüne izin vermeyen VakıfBank, seti 25-8, 63 dakika süren maçı da 3-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank'ın Çinli oyuncusu Zhu Ting aldı. Zhu Ting'e ödülünü VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Abdi Serdar Üstünsalih takdim etti.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

VAKIFBANK-DİNAMO MOSKOVA: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Stefano Cesare (İtalya), Stefan Bernström (İsveç)

VAKIFBANK: Kübra 8, Cansu 2, Zhu 17, Milena 10, Lonneke 19, Kelsey 10, Gizem (L)

DİNAMO MOSKOVA: Lyubushkina 1, Ognjenovic 2, Havelkova 5, Fetisova 4, Goncharova 11, Shcherban 6, Raevskaia (L), Talysheva (L), Lazareva 3, Stolyarova 1

SETLER: 25-19, 25-16, 25-8

SÜRE: 63 dakika (24', 22', 17')

VAKIFBANK İSTATİSTİKLERİ

İlk Altı: Kübra Akman, Cansu Özbay, Zhu Ting, Milena Rasic, Lonneke Slöetjes, Kelsey Robinson, Gizem Örge (L)

En Skorer: Lonneke Slöetjes (19)

VakıfBank Toplam Blok Sayısı: 11

En Çok Blok Yapan Oyuncu: Milena Rasic (3)

VakıfBank'ın Ace Sayıları: 7