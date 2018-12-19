VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2018-2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda TSİ 19.00'da Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv'le karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 23 maçtır yenilmeyen sarı-siyahlılar, gruptaki ilk karşılaşmasında Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı 25-13, 20-25, 25-19 ve 25-17'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Giovanni Guidetti: "Bu gruptan lider olarak çıkacağız"

Takım olarak çok iyi durumda olduklarını belirten VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Maritza'yla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşmamızı oynayacağız. Karşılaşmada salonun dolu olacağını düşünüyorum. Çok zevkli bir maç bizi bekliyor. Orada oynayacağımız için heyecanlıyız. Tabii ki gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Melis Gürkaynak: "Kazanacağımız daha çok kupa var"

VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak ise, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndan üçüncü kez dünyanın en büyüğü olarak döndüklerini hatırlatarak, "Bu sezon hedefimiz olan ilk kupayı almayı başardık. Ama sezon devam ediyor. Önümüzdeki turnuvaları da kazanmak için aynı motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçımıza çıkacağız. Takım olarak Maritza karşılaşmasına hazır durumdayız. Yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

İHA