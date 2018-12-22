VakıfBank: 3 - THY: 1

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY’yi 3-1 yendi.

22 Aralık 2018, Cumartesi 21:35
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VakıfBank: 3 - THY: 1

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY’yi 3-1 yendi.

VakıfBank: 3 - THY: 1

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut

VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)

THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, İrem Cor)

Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14

Süre: 105 dakika (25, 24, 33, 23)

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