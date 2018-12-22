Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 10. hafta maçında VakıfBank, THY’yi 3-1 yendi.
VakıfBank: 3 - THY: 1
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Nurper Özbar, Metin Korkut
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay)
THY: Şeyma Ercan, Su Zent, Havlickova, Enright, Ruseva, Özge Kırdar (Berin Yıldırım, Nikolic, İpek Ercan, Mislina Kılıç, Duygu Arslan, İrem Cor)
Setler: 25-17, 25-18, 20-25, 25-14
Süre: 105 dakika (25, 24, 33, 23)