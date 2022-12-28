VakıfBank, 2022’yi galibiyetle kapattı

Misli.com Sultalar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, 2022’deki son maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 7. galibiyetini alırken; yılı kazanarak kapatmış oldu.

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Vakıfbank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde son bölümü daha iyi oynayan sarı-siyahlılar 25-21’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de büyük bir heyecan yaşanırken VakıfBank bu kez 25-22’lik skorla kazandı. Son lig ve kupa şampiyonu, son sette rakibine 23 sayı verirken maçı 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Paola Egonu 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 14, Nika Daalderop 12, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaşmayı başardı.

VakıfBank 2023’teki ilk maçına 6 Ocak Cuma günü çıkacak. Sarı-siyahlıların, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacağı mücadele 13.00’te başlayacak.

VAKIFBANK – ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Caner Çildir, Sadettin Kıral

VAKIFBANK: Bahar Akbay 3, Cansu Özbay 1, Gabi 14, Zehra Güneş 10, Paola Egonu 15, Nika Daalderop 12, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Aleksia Karutasu 2

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler 1, Güldeniz Önal 3, Ceren Baysal 11, Olesia Rykhliuk 13, Lucia Bosetti 12, Olena Kharchenko 8, Alara Altundağ (L), Burcu Yönder, Hazal Selin Uygur

SETLER: 25-21, 25-22, 25-23

SET SÜRELERİ: 26’, 28’, 28’ (82 dakika)