MENÜ

VakıfBank, 2022’yi galibiyetle kapattı

Son şampiyon VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u konuk etti. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 mağlup ederek 2022’deki son maçını kazanmış oldu.

28 Aralık 2022, Çarşamba 15:06 Son Güncelleme:
- A +
VakıfBank, 2022’yi galibiyetle kapattı

Misli.com Sultalar Ligi’nin 2018’den beri tek şampiyonu VakıfBank, 2022’deki son maçında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor’u ağırladı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-0 yenerek ligde üst üste 7. galibiyetini alırken; yılı kazanarak kapatmış oldu. 

İlgili Haberler
Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli


Vakıfbank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin çekişmeli geçen ilk setinde son bölümü daha iyi oynayan sarı-siyahlılar 25-21’lik skorla 1-0 öne geçti. İkinci sette de büyük bir heyecan yaşanırken VakıfBank bu kez 25-22’lik skorla kazandı. Son lig ve kupa şampiyonu, son sette rakibine 23 sayı verirken maçı 3-0 kazanmayı başardı.

VakıfBank’ta Paola Egonu 15 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 14, Nika Daalderop 12, Zehra Güneş 10 sayıyla çift hanelere ulaşmayı başardı. 

VakıfBank 2023’teki ilk maçına 6 Ocak Cuma günü çıkacak. Sarı-siyahlıların, Aydın Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayacağı mücadele 13.00’te başlayacak. 

VAKIFBANK – ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: 3-0 

SALON: VakıfBank Spor Sarayı 

HAKEMLER: Caner Çildir, Sadettin Kıral 

VAKIFBANK: Bahar Akbay 3, Cansu Özbay 1, Gabi 14, Zehra Güneş 10, Paola Egonu 15, Nika Daalderop 12, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Aleksia Karutasu 2 

ÇUKUROVA BELEDİYESİ ADANA DEMİRSPOR: Duygu Düzceler 1, Güldeniz Önal 3, Ceren Baysal 11, Olesia Rykhliuk 13, Lucia Bosetti 12, Olena Kharchenko 8, Alara Altundağ (L), Burcu Yönder, Hazal Selin Uygur 

SETLER: 25-21, 25-22, 25-23 

SET SÜRELERİ: 26’, 28’, 28’ (82 dakika) 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...