Vahid Halilhodzic'in Fransa macerası olaylı başladı. 80'li yıllarda Nantes forması giyen ve şu an kulüp tarihinin en çok gol atan 3. futbolcusu konumunda bulunan Halilhodzic'in imza töreninde başkan Waldemar Kita da hazır bulundu.

"Provokatör ve yüzsüzsünüz"

Bir gazetecinin Vahid Halilhodzic'e, "Başkan, sizin sahaya çıkardığınız kadro hakkında açık şekilde yorum yapsa ve sizi eleştirse ne düşünürsünüz?" sorusunu duyunca çok sinirlenen kulüp başkanı Kita, "Ben hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Yüzsüzsünüz, provokatörsünüz" dedi.

Halilhodzic'in "Herkes beni eleştirebilir, bu dediğiniz de olabilir" sözüne de araya giren başkan Kita, "İstediği zaten bu. Provokatör bir gazeteci." yorumunu yaptı.





"Biraz ciddi olun"

Kita ayrıca, "Kararı tabii ki Vahid verir. Saygı çerçevesinde her şeyi konuşuruz biz ama bunun bir seviyesi olur. Kimle sorun yaşamışım ben? Ranieri'yle mi? Gösterin. Kanıtlayın. Sergio Conceçaio'yla mı kötüydük? Bir gün kulübe gelin toplantıya katılın görün. Ben kulübe gelmiyorum bile. Burada değilim çoğu zaman.Vahid de bana saygı duyar ve herkes de ona saygı duyar. Onun kültürü zaten bu şekilde. Biraz ciddi olun. Herkesin ortasında kimi eleştirmişim. İnanılamz bir soru." şeklinde konuştu.

Bosnalı teknik adam da "Son kararı tabii ki ben veririm ama benim işim bu. Bilmeniz için söylüyorum. Bu konuyu uzatıp magazinselleştirmeye gerek yok." dedi.



