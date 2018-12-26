Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettikten sonra beklenen katkı alamadığı için gözden çıkardığı Vagner Love’ın menajerinden çarpıcı sözler.

Brezilyalı forvetin Ocak ayında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, menajer Evandro Ferreira, “Vagner Love’un Beşiktaş’tan ayrılacağını söyleyen ben değilim. Bunu Beşiktaş kulübü söylüyor. Biz Love’la geleceği hakkında bir karar almadık. Bize gelen bir teklif de yok. Anlayacağınız durum biraz karışık” açıklamasında bulundu.

Ülkesinde bazı takımlarla görüşmeler yaptığı öğrenilen Love ve menajerinin Beşiktaş’tan bonservisini bedavaya almak için böyle bir yola başvurduğu ileri sürülüyor. Beşiktaş’ta bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yapan Sambacı, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Vagner Love’un Beşiktaş’la da 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Star



