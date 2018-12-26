Vagner Love'ın menajerinden transfer açıklaması!

Vagner Love’ın menajeri Evandro Ferreira, bu ifadeyi kullanıp, “Bunu biz değil, kulüp yöneticileri söylüyor. Biz gelecekle ilgili bir karar almadık. Gelen bir teklif de yok” dedi.

26 Aralık 2018, Çarşamba 07:54
- A +
Vagner Love'ın menajerinden transfer açıklaması!

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor’dan transfer ettikten sonra beklenen katkı alamadığı için gözden çıkardığı Vagner Love’ın menajerinden çarpıcı sözler.

Brezilyalı forvetin Ocak ayında Siyah-Beyazlı takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, menajer Evandro Ferreira, “Vagner Love’un Beşiktaş’tan ayrılacağını söyleyen ben değilim. Bunu Beşiktaş kulübü söylüyor. Biz Love’la geleceği hakkında bir karar almadık. Bize gelen bir teklif de yok. Anlayacağınız durum biraz karışık” açıklamasında bulundu.

Ülkesinde bazı takımlarla görüşmeler yaptığı öğrenilen Love ve menajerinin Beşiktaş’tan bonservisini bedavaya almak için böyle bir yola başvurduğu ileri sürülüyor. Beşiktaş’ta bu sezon 16 resmi karşılaşmada görev yapan Sambacı, rakip fileleri 7 kez havalandırdı. Vagner Love’un Beşiktaş’la da 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Star


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.