Siyah-Beyazlılar’da kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Vagner Love’la Beşiktaş’ın yolları ayrılmak üzere...
Yönetimin ilk etapta bonservis bedeli kazanarak göndermeyi planladığı tecrübeli futbolcu için resmi teklif gelmemesi sonrasında yeni bir rota izlenecek..
Kara Kartal’ın, 34 yaşındaki golcüyü sezonun ikinci yarısındaki alacakları karşılığında fesh edeceği bildirildi. Brezilya Serie A Ligi ekibi temsilcisi Corinthians’la menaceri aracılığıyla anlaşma sağlayan tecrübeli ismin, bonservisini alması sonrasında 2015 yılında formasını giydiği kulübe döneceği bildirildi.
Beşiktaş formasıyla 2 sezonda 29 karşılaşmaya çıkan Vagner Love, 11 gollük performans sergilemişti.