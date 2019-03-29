Vagner Love: 'Transferime Fikret Orman izin vermedi'

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Vagner Love, gösterdiği performansla beklentilerin bir hayli altında kalmış ve devre arasında Siyah Beyazlı kulüple yollarını ayırarak Corinthians'ın yolunu tutmuştu.

34 yaşındaki santrfor, ülkesinde yayın yapan ESPN Brezilya'ya verdiği demeçte ise çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon da Santos'tan teklif aldığını ancak başkan Fikret Orman'ın transfere izin vermediğini söyledi.

Beşiktaş'ta yeteri kadar şans bulamadığını Brezilya'ya dönmek istediğini ifade eden Love, "Ben, olayları akışına bırakan insanım. Devre arasında bana somut bir teklifte bulunan tek takım Corinthians'tı ve buraya döndüğüm için çok şanslıyım." sözlerini kullandı.

Siyah Beyazlılar'la olan sözleşmesini feshederken 1 dakika bile düşünmediğini belirten yıldız isim, Flamengo'nun da menajeriyle görüştüğünü ancak resmi bir teklifte bulunmadığını kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler