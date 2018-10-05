Vagner Love: Takım olarak iyi değildik

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'ye konuk oldu. Birçok net pozisyondan yararlanamayan ve Malmö kalecisi Dahlin'i geçemeyen Beşiktaş, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş'ın Brezilyalı golcü futbolcusu Vagner Love, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Brezilyalı golcünün açıklamaları:

"Takım olarak iyi değildik. Koşmadık, mücadele etmedik. Bu maçtan öğrenilmesi gerekenleri öğrenip pazar günkü maçta bu hataları tekrarlamamamız gerekiyor."

"İlk yarım saat çok kötü başlamadık maça. Geriden iyi oyun kurduk. İyi şanslar yakaladık. Ama ikinci yarıya iyi başlamadık. Takım olarak hatalar yaptık."