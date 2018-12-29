Vagner Love için yarış başladı

Beşiktaş Yönetimi’nin devre arasında ayrılık kararı aldığı Vagner Love, menaceri aracılığıyla kulüp arayışına başlamıştı. Bu gelişme sonrasında ilk olarak ülkesi Brezilya’dan teklif alan 34 yaşındaki futbolcu için Corinthians, Kartal’a 750 bin Euro’luk teklifte bulunmuştu.

Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda ayrılma kararı aldıkları Love için gelen öneriye sıcak bakan Beşiktaş, devreye Flamengo’nun da girmesi sonrasında beklemeye geçti.

Siyah-Beyazlılar, 2 kulüp arasından en yüksek teklifi öneren takıma Love’ı vermeyi planlıyor.