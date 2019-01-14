Vagner Love Corinthians yolunda

Kara Kartal’da transfer listesinde yer alan Vagner Love, kariyerine ülkesi Brezilya’da devam etmeye karar verdi. Bu planını menacerine de ileten tecrübeli futbolcunun, şu anda Serie A ekibi Corinthians’la temas halinde olduğu bildirildi.

Beşiktaş’tan alacakları karşılığında bonservisini almaya çalışan 34 yaşındaki futbolcunun, 2015-16 sezonlarında formasını giydiği Corinthians’la yola devam etmeye sıcak baktığı bildirildi. Love, Beşiktaş formasıyla 1,5 sezonda 29 maça çıkıp 11 gol atmıştı.

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