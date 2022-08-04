2020-21 sezonunda İsviçre Süper Ligi'nden düşen ve geçen sezon Challenge Ligi'nde 4. olan Vaduz, Avrupa vizesini Liechtenstein Kupası zaferi nedeniyle elde etti. Bir Liechtenstein takımı olan Vaduz, ülkesinin ulusal ligi olmadığı için İsviçre'de şampiyonluklar kovalıyor ve 3 kere alt ligde zirvede yer almayı başardı. Liechtenstein Kupası'nı da üst üste 8 kere kazandılar... Kadrolarında Liechtenstein'dan sadece 5 isim bulunuyor. Uzun süredir kaleyi koruyan ve aynı zamanda kaptan olan Benjamin Büchel'in yeri ayrı... Sol stoper Lars Traber bu sezon takıma katıldı. Orta alanın tecrübeli isimlerinden Nicolas Hasler 5 sene sonra geri döndü. Kadroda bir tane de İsviçre asıllı Türk bulunuyor; Tunahan Çiçek. Tunahan geçen sezon 35 lig maçında 24 gol katkısı (14 gol - 10 asist) yapmıştı. Bu sezona da fırtına gibi girdi; 5 resmi maçta 3 gol attı.

VADUZ - KONYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig 'de 3. olup UEFA Avrupa Konferans Ligi vizesi alan Konyaspor , önceki turda BATE Borisov'u 3-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle kupa dışına itmişti. Futbolu bırakan Nejc Skubic'in yerini Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile, Galatasaray 'a giden Abdülkerim Bardakcı'nın yerini ise Francisco Calvo ile doldurdular. Robert Muric hücuma çeşitlilik katarken; Zymer Bytyqi, Endri Cekici, Amar Rahmanovic ve Amir Hadziahmetovic gibi "kemikleşmiş yapıdaki" isimlerin takımda kalması yeşil-beyazlılar için büyük artı oldu. Sol bek Guilherme ve kaleci Ibrahim Sehic'i de unutmamak lazım... BATE rövanşında çift sarı karttan kırmızı gören Sokol Cikalleshi cezalı. İlk maçta aynısını yapan Uğurcan Yazğılı maç kadrosuna geri dönecek ama TD İlhan Palut, Calvo'nun stoper partneri olarak Adil Demirbağ ile devam edecektir. Cikalleshi yerine Muhammet Demir ilk 11'de başlayacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Vaduz, Avrupa kupalarında oynadığı son 10 maçın sadece 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Konyaspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazandı! (1 beraberlik - 1 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Konyaspor kazanır" oldu! %59'luk kesim kadro kalitesi Vaduz'dan fersah fersah yukarıda olan Konyaspor'dan Rheinpark'ta galibiyet bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN’İN TAHMİNİ

Akıllı bir oyunla iki maçta da Bate engelini aşan temsilcimiz Konyaspor, gol dahi yemeden tur biletini almayı başardı. İlhan Hoca takımın iskeletini korudu ve Konyaspor sadece küçük eklemelerle bu sezon da kaldığı yerden devam etmek istiyor. İsviçre 2. Ligi’nde mücadele eden Vaduz, her yıl Liechtenstein kupası galibi olarak mücadele hakkı elde ediyor. Seviye farkı çok açık! Temsilcimizi zorlayacak tek etken deplasman faktörü. Bir sürpriz beklemiyorum. İlk maçta avantajlı skoru alıp döneriz.