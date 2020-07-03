Vadinin yaz mücadeleleri Nimo TV’de büyük ilgi görüyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, her yıl birbirinden iyi takımların rekabetini seyircileriyle buluşturuyor. Birçok yıldız oyuncu, rekabetçi takımlar ve vadideki mücadeleler ile yıla damgasını vurarak ligdeki heyecanı en üst seviyeye çekmeyi başarıyor. Bu yaz yıldızların arasına, heyecanı artırmak ve mücadeleye ortak olmak adına Nimo TV de katıldı. Haziran ayı itibarıyla birçok takımın mücadelesine ev sahipliği yapan platform aynı zamanda izleyicilere birçok eğlenceli içerik sunarken ödüller kazandırmaya devam ediyor. Eğlenceli içerik ve kıyasıya mücadelenin tadına doyamayan seyirci sayısı 4’üncü haftadan 117 bin 433’e ulaştı!

VFŞL Yaz Mevsimi 2020’nin başlaması ve Nimo TV’de yayınlanması ile birçok izleyici desteklemek istediği takımlar için bu platformda bir araya geliyor. Pandemi nedeniyle offline olarak seyircilerle buluşamayan VFŞL Yaz Mevsimi 2020 Ligi, yayın ortağı olarak Nimo TV ile anlaşma yapmasıyla seyircileriyle çevrimiçi olarak buluşmaya devam ediyor. Bu sayede oyuncular da seyircilerden destek alarak motive olabiliyor.

21 bin 400 TL değerinde RP ve daha fazlası

Nimo TV, seyircilerine maçlar esnasında RP dağıtmaya devam ediyor. Bu zamana kadar mücadeleler arasında en çok izlenen maç ise Galactikos ve Papara SuperMassive karşılaşması oldu. Snowflower ve KaKAO’nun Türkiye’deki ilk maçları olması nedeniyle de toplam seyirci sayısı maç boyunca 23 bin 522’ye ulaştı. Bu maçlar esnasında ise seyircilere 4 hafta boyunca toplamda 21 bin 400 TL değerinde olan RP ödülleri dağıtıldı.

Mücadeleye ortak plan seyircilere eğlenceli içerikler

VFŞL Yaz Mevsimi 2020’nin Nimo TV’de yer almasıyla birlikte seyircilerde bu iş birliği sayesinde birçok ödül kazanma şansı yakalıyor. Nimo TV’nin seyircilerine sunduğu çark sayesinde, mücadeleye ortak olan herkes çarkı çevirerek ödüller kazanabiliyor. Bu ödüller arasında iPhone 11 Pro Max gibi büyük ödül yer alırken aynı zamanda oyun ekipmanları ve oyun koltuğu da yer alıyor.

Çark ile şanslarını deneyen seyirciler bambaşka bir içerikle deneyimlerini konuşturabiliyor. Nimo TV’nin seyircilerine sağladığı bu içerik ile herkes oyun için tahmin etme şansı kazanıyor. Nimo TV farkı ile tuttuğunuz takımı desteklerken maç esnasında ilk ejderha ve baronun kimin tarafından kesileceğine dair tahminler yaparak ödüller kazabiliyorsunuz.

Tüm bu içeriklerin yanı sıra Nimo TV, seyircilerine ödüller kazandırmaya devam etmek için yeni bir içerik daha sunuyor. “Beni Seç” içeriği ile maçı seyredenler yorumlarını öne çıkararak yorum yaptıkları kişi tarafından görülebiliyor. Yorum sahibi ise yorumların arasından bir seçim yaparak ona RP kazandırabiliyor. Bu RP miktarları ise oyunlara göre 1780 ve 840 olarak değişiyor.



