Vadide derbi heyecanı

25 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada, 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde karşı karşıya gelecek. İki takım VFŞL tarihi boyunca 16 kez karşı karşıya geldi.

29 Ocak 2017’de başlayan rekabette 1907 Fenerbahçe Espor, rakibine net bir üstünlük kurmayı başardı. Geride kalan 16 karşılaşmada 1907 Fenerbahçe Espor’un 10, Galatasaray Espor’un ise 6 galibiyeti bulunuyor. Taraf arasında oynanan son karşılaşmada da gülen taraf 1907 Fenerbahçe Espor olmuştu.

1907 Fenerbahçe Espor, bu zamana kadar rakibine genel performansta üstünlük kurmayı başardı.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde lig aşamasının tamamlanmasına iki hafta kaldı. Lig aşamasının tamamlanmasının ardından ilk 6 sıradaki ekipler play-off aşamasına yükselecek.

7 galibiyete sahip olan 1907 Fenerbahçe Espor ve 6 galibiyete sahip olan Galatasaray Espor, play-off aşamasına yükselebilmek için birbirlerinin en büyük rakibi konumunda.

Vadi’deki derbi 25 Temmuz Cumartesi saat 17.00’da başlayacak ve lolesports.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.