’Üzgün olmamız sevindirici’

Gecenin başarılı isimlerinden biri olan Fenerbahçe’nin genç file bekçisi Altay Bayındır, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: Maç bitti, soyunma odasına gittik. Herkes çok üzgündü. Bana göre bu sevindirici bir olay. Çünkü herkes şampiyonluğa inanmış durumda. Bunun için tüm takım olarak kenetlendik. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda çalışmaya devam edeceğiz.