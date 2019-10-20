Üzgün Avcı!

Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, Ankaragücü karşısında alınan beraberlik sonrasında büyük üzüntü yaşadı. Maçın büyük bölümünde yerinde duramayan Avcı, son anlarda ise kulübedeki koltuğuna adeta çökerek 90 dakikayı tamamladı. Karşılaşma sonrasında hayal kırıklığı yaşadığı her halinde belli olan tecrübeli hoca, şunları söyledi: “Oyuncuların istek ve arzuları için bir şey söyleyemem ama bu maçta istek ile arzuyu, ne yazik ki beceriyle birleştiremedik. Zaman zaman rakibin 10 kişi kaldığı anlarda çok temas yaptık, buna rağmen 4-5 tane pozisyon yakaladık. Beşiktaş’ın formasının bu maçı kazanması lazım. Üst üste 2 hafta aynı 11 ile çıkamadık. Bir sürü eksik var ama dediğim gibi tekrar yarışın içinde olmak adına Beşiktaş forması bu maçı kazanmalıydı.”

‘Burak yine sakatlandı’

“Burak Yılmaz tekrar takıma döndü ama bu maçta yine sakatlandı. Burak’ın ağrıları maç sabahı da vardı. Fedakârlık yaparak yakalayacağımız ivmede katkı sağlamak istedi. Ancak yine ayağı ağrı yaptı. Durumu yarın (bugün) sabah belli olacak. Haftaya derbide Fatih Terim’le değil, Galatasaray’la karşılaşacağız. Derbi maçların duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O başka bir müsabaka olacaktır. Beşiktaş’ın arması, forması, rengi, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusu pazar günü muhakkak sahaya yansıyacaktır. Başkan Fikret Orman’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Beşiktaş ailesinin bir seçimi var. Muhakkak adaylar da Beşiktaş Kulübü’ne hizmetler için burada olacaklar.”