“Uzak Köylerde Yaşayan Çocukları” Trabzonspor misafir etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle yapılan ‘Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor’ projesi kapsamında ilkokul öğrencisi minik taraftarları Trabzonspor Kulübü misafir etti.

TSYD’nin girişimleriyle başlatılan proje kapsamında minik öğrenciler bugün Tonya’dan Trabzon’a geldiler. Gün içinde çeşitli spor tesisini gezen öğrenciler daha sonra Medical Park Stadyumu’nu ziyaret ettiler. Stadyum ziyaretinin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen öğrenciler Başkan Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.